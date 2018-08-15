Экс-чемпион UFC прогнозирует «убийство» Магрегора в поединке с Нурмагомедовым
Бывший чемпион-тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фабрисио Вердум поделился ожиданиями в преддверии битвы между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».
По мнению легендарного бразильца, Нурмагомедов является безоговорочным фаворитом поединка.
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«Хабиб победит. Он убьет Конора. Это точно. Он много тренируется и вообще стойкий парень», — приводит слова спортсмена TMZ.
Бой Нурмагомедов — Макгрегор должен состояться 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что «Русский» Рой Джонс обратился к Нурмагомедову перед боем с Макгрегором.