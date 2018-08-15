Во Франции завели дело на тренера из-за угроз в адрес журналиста

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Дисциплинарный комитет федерации футбола Франции возбудил дело против главного тренера «Стад Лаваллуа» Франсуа Чикколони, сообщает «Советский спорт».

На пресс-конференции после поражения от «Булони» специалист оскорбил журналиста, который, по его мнению, задавал ему «плохие» вопросы. Также тренер пригрозил репортеру «разбить его голову». После этого Чикколони несколько минут оскорблял журналиста, используя нецензурные выражения.

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Как говорится в заявлении на официальном сайте организации, данные слова носят угрожающий характер.

«Высказывания представляют собой угрожающий и агрессивный характер, поэтому национальный комитет по этике привлек к делу дисциплинарный комитет французской федерации футбола», – гласит сообщение.

Ранее сообщалось, что в Аргентине футболистки устроили массовую драку во время матча.