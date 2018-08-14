Игрок ПАОКа показал фанатам щитки с флагом Украины после матча со «Спартаком»‍

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Защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака» демонстративно показал щитки, на которых был изображен флаг Украины. Об этом сообщает «СЭ».

Игра проходила на московском стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 0:0. По сумме двух матчей греки одержали победу и прошли в плей-офф турнира. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.

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По окончании встречи игроки ПАОКа пошли благодарить своих болельщиков за поддержку, однако в свой адрес услышали недовольные выкрики со стороны фанатов красно-белых. На это Хачериди спустил гетры и указал болельщикам на щитки с изображением флага Украины.

31-летний Хачериди выступает за греческий клуб с 2018 года. За национальную команду Украины защитник провел 51 матч.

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