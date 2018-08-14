«Спартак» не сумел забить ПАОКу и выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов

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В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов московский «Спартак» не смог забить ПАОКу в меньшинстве и выбыл из розыгрыша турнира, сообщает «Советский спорт».

На 34-ой минуте встречи московский клуб остался вдесятером — бразильский нападающий Луис Адриано очень грубо сыграл против Хосе Анхеля Креспо, ударив испанца в живот, чем спровоцировал арбитра на прямую красную карточку в свой адрес. Во втором тайме Александра Ташаева заменил бразилец Зе Луиш, а позже главный тренер москвичей Массимо Каррера усилил атаку Александром Самедовым и Лоренсо Мельгарехо, но забить нужный для победы мяч красно-белые не сумели.

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В первом матче греческий клуб был сильнее (3:2) и по сумме двух встреч вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Фенербахче» — «Бенфика».

Ранее стало известно, что киевское «Динамо» обыграло «Славию» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов и вышло в следующий раунд.