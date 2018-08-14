МОК все-таки включил хоккей в программу Олимпиады 2022 года‍

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Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил программу зимних Олимпийских игр 2022 года, включив туда мужской и женский хоккей на льду, пишет «Советский спорт».

«Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета 18 июля утвердил программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, и она включает в себя женский и мужской хоккей на льду. В женский турнир добавлены две команды, что соответствует принципам гендерного равенства на Играх», — заявили в пресс-службе МОК.

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Ранее сообщалось, что МОК может исключить хоккей из программы Олимпийских игр и рассматривает четыре пункта по этому вопросу, в том числе — отказ от проведения турнира.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель ранее заявлял, что хоккейный турнир вызывает слишком большой ажиотаж, что приводит к непропорциональной продаже билетов на соревнования.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов назвал возможное исключение хоккея из программы Игр абсурдом и провокацией.