СМИ: Роналдо выписали из больницы

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Двукратный чемпиона мира в составе сборной Бразилии Роналдо был выписан из больницы, сообщает ТАСС.

По информации EFE, он покинул медицинское учреждение через запасной вход, дабы избежать репортеров, которые ждали его у центрального входа.

41-летний Роналдо был доставлен в один из госпиталей Ибицы в пятницу вечером, где ему был поставлен диагноз — пневмония. Затем он был переведен в частную клинику.

Ранее сообщалось, что Роналдо выпишут из больницы в понедельник.