СМИ: Роналдо выписали из больницы
Двукратный чемпиона мира в составе сборной Бразилии Роналдо был выписан из больницы, сообщает ТАСС.
По информации EFE, он покинул медицинское учреждение через запасной вход, дабы избежать репортеров, которые ждали его у центрального входа.
41-летний Роналдо был доставлен в один из госпиталей Ибицы в пятницу вечером, где ему был поставлен диагноз — пневмония. Затем он был переведен в частную клинику.
Ранее сообщалось, что Роналдо выпишут из больницы в понедельник.