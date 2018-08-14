Василий Березуцкий: меня тошнит от футбольного мяча

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Экс-защитник московского ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий заявил, что пока не собирается возвращаться в футбол, передает Sport24.

«От футбольного мяча тошнит. Если вижу его, мне становится страшно. На мяч смотреть не хочу. Не тошнит ли от жены? Чуть-чуть.

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Мы с братом еще за 2-3 месяца до конца чемпионата предупредили Романа Бабаева, что заканчиваем. Сергей Игнашевич сказал то же самое, но отдельно от нас. Надо было еще Игоря Акинфеева затащить с собой.

Это была замечательная карьера, все хорошо, вечно играть в футбол невозможно. Не хочется падать в уровне до ФНЛ или второй лиги, не хочется портить репутацию. Но, надеюсь, я вернусь к футболу. Предложения уже поступали. Но сейчас думать не хочу», — сказал Березуцкий.

Березуцкий был капитаном сборной России в 2014 и 2016 годах.

Ранее Василий Березуцкий рассказал о возможной политической карьере.