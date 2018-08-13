Истекавшая кровью белорусская бегунья выиграла ЧЕ

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Белорусская бегунья Ольга Мазуренок стала победительницей марафона на чемпионате Европы по летним видам спорта, сообщает «Советский спорт».

Спортсменка показала время 2 часа 26 минут 22 секунды. По ходу марафона у Мазуренок пошла кровь из носа. Медперсонал на бегу пытался оказать помощь представительнице Белоруссии, однако это не помогало. Остановить кровотечение удалось только к отметке в 17 км.

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Видео с эпизодом размещено на ютуб-канале Sportschau.

Ранее сообщалось, что израильская бегунья упустила медаль ЧЕ из-за курьеза с кругами.