Юниор из Танзании получил по лицу за попытку финта Неймара

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Футболист юношеской сборной Танзании Абрахам Моррис получил неприятное повреждение во время матча Кубка Африканский наций до 17 лет против сверстников из Бурунди, сообщает «Советский спорт».

По ходу встречи спортсмен хотел обыграть соперника, пробросив мяч мимо него, однако был остановлен игроком Бурунди жестким фолом пяткой в лицо, а после этого оппонент наступил на ногу шипами капитану Танзании.

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Судья не стал наказывать виновника эпизода за это нарушение.

Подобный финт часто исполняет нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар.

Ранее сообщалось, что на соревнованиях по подводной охоте участник не поделил добычу с акулой.