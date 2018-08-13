Теннисистка Макарова проиграла парный финал турнира в Монреале
Россиянка Екатерина Макарова и представительница Тайваня Чжань Юнжань проиграли в финале турнира в Монреале, сообщает Sport24.
Теннисистки уступили в финале австралийско-голландской паре Эшли Барти и Деми Схурс. Матч продолжался 1 час 21 минуту и завершился со счетом 4:6, 6:3, 10:8.
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На турнире WТА категории Premier в Цинцинатти Макарова принимать участие не будет. Соревнования пройдут с 12 по 19 августа.
Ранее Винус Уильямс снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы.