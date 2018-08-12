Тульский «Арсенал» одержал волевую победу над «Ахматом», забив три мяча в меньшинстве
Тульский «Арсенал» одержал волевую победу над грозненским «Ахматом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:1. Стоит отметить, что тульская команда уступала в счете и сумела забить три мяча в меньшинстве. В составе «Арсенала» отличились Лука Джорджевич, Зелимхан Бакаев и Даниил Лесовой. У «Ахмата» отличился Олег Иванов.
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Хавбек тульского клуба Кантемир Берхамов был удален с поля на 41-й минуте игры.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Ахмата».
Россия. Премьер-Лига. 3-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Ахмат» (Грозный) 3:1
Голы: 0:1 – Иванов – 39; 1:1 – Джорджевич – 53; 2:1 – Бакаев – 57; 3:1 – Лесовой – 90+4.