Тульский «Арсенал» одержал волевую победу над «Ахматом», забив три мяча в меньшинстве

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Тульский «Арсенал» одержал волевую победу над грозненским «Ахматом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:1. Стоит отметить, что тульская команда уступала в счете и сумела забить три мяча в меньшинстве. В составе «Арсенала» отличились Лука Джорджевич, Зелимхан Бакаев и Даниил Лесовой. У «Ахмата» отличился Олег Иванов.

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Хавбек тульского клуба Кантемир Берхамов был удален с поля на 41-й минуте игры.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Ахмата».

Россия. Премьер-Лига. 3-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Ахмат» (Грозный) 3:1

Голы: 0:1 – Иванов – 39; 1:1 – Джорджевич – 53; 2:1 – Бакаев – 57; 3:1 – Лесовой – 90+4.