Смолов дебютирует за «Локомотив» в матче против «Оренбурга»
Объявлены стартовые составы «Оренбурга» и московского «Локомотива», которые встречаются в матче третьего тура Российской премьер-лиги, сообщает «Советский спорт». Новичок Федор Смолов, перешедший в «Локомотив» из «Краснодара», начнет игру в стартовом составе.
«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев, Афонин, Маляров, Сутормин, Козлов.
Реклама
Запасные: Довбня, Руденко, Малых, Шахов, Кулишев, Попович, Мишкич, Чуканов.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, И. Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов.
Запасные: Коченков, В. Денисов, Ротенберг, Идову, Михалик, Лысов, Хеведес, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Фарфан, Эдер.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее в Оренбурге открыли скульптуру в честь главного тренера «Локомотива».