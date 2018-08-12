Роналду с детства мечтал играл в «Ювентусе»‍

<img src="//img.gazeta.ru/files3/19/11883019/DjnRbX8X4AEGF8g-pic905-895x505-3406.png">

Новичок туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился первыми впечатлениями от пребывания в новом клубе, пишет «Советский спорт».

«Все классно, тесты прошли хорошо. Люди вокруг стадиона, болельщики, сотрудники тренировочной базы очень доброжелательны ко мне. Я рад и очень счастлив.

Реклама

«Ювентус» – это в первую очередь большой клуб. В детстве я следил за этой командой и говорил, что надеюсь, когда-нибудь сыграть за нее. Теперь я игрок фантастического клуба, одного из лучших в мире. И я рад», — заявил звездный португалец изданию Football Italia.

Также Роналду отметил, что всего чувствовал свою связь с болельщиками «Ювентуса».

«Не было какого-то определенного момента, когда я решился на переход. Мы играли против «Ювентуса» несколько раз, и у меня было ощущения, что итальянские болельщики любят Криштиану», — заявил он.

Ранее сообщалось, что трансфер Роналду принес «Ювентусу» 3,5 млн подписчиков в инстаграме.