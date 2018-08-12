«Славия» переживает за своих фанатов в Киеве
Руководство «Славии» обратилось к фанатам в преддверии ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского «Динамо», передает «Советский спорт».
«Мы настоятельно рекомендуем болельщикам «Славии» не носить шарфы, флаги и другую атрибутику клуба. Наши цвета напоминают местным болельщикам московский «Спартак».
У вас могут не только отобрать атрибутику, но атаковать вас. Мы предупреждаем фанатов, что украинцы очень чувствительны к любому выражению пророссийских настроений. Избегайте подобных проявлений», — заявили представители клуба.
В первом матче команды сыграли вничью (1:1), ответная игра состоится в Киеве 14 августа.
Ранее сообщалось, что в Совфеде просят болельщиков «Спартака» не отвечать на поведение фанатов ПАОКа.