«Славия» переживает за своих фанатов в Киеве

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Руководство «Славии» обратилось к фанатам в преддверии ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского «Динамо», передает «Советский спорт».

«Мы настоятельно рекомендуем болельщикам «Славии» не носить шарфы, флаги и другую атрибутику клуба. Наши цвета напоминают местным болельщикам московский «Спартак».

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У вас могут не только отобрать атрибутику, но атаковать вас. Мы предупреждаем фанатов, что украинцы очень чувствительны к любому выражению пророссийских настроений. Избегайте подобных проявлений», — заявили представители клуба.

В первом матче команды сыграли вничью (1:1), ответная игра состоится в Киеве 14 августа.

Ранее сообщалось, что в Совфеде просят болельщиков «Спартака» не отвечать на поведение фанатов ПАОКа.