Голкипер «Анжи» рассказал о финансовых сложностях клуба

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Голкипер «Анжи» Юрий Дюпин после поражение от «Спартака» со счетом 0:1 в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал о том, с какими сложностями сталкиваются игроки из-за финансовых проблем клуба, передает Sport24.

«Пришел новый человек, задача которого устранить проблемы, — антикризисный менеджер. И урезать стали все, вплоть до того, что иногда на выезде даже обеда нет. Приходится бутерброды с майонезом в самолете есть», — поделился вратарь в в эфире программы «Все на матч».

Ранее сообщалось, что президент «Анжи» не верил в успех в игре со «Спартаком».