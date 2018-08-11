В Польше судья удалил футболиста, оттолкнувшего партнера по команде

<img src="">

В матче Первой лиги Польши между футбольными клубами «Ястшембе» и «Хойничанка» произошел необычный случай, передает «Советский спорт».

На 81-й минуте главный судья встречи удалил полузащитника «Ястшембе» Патрика Скоречки за то, что тот оттолкнул партнера по команде.

Реклама

Игра завершилась вничью со счетом 0:0.

Ранее сообщалось, что получивший красную карточку игрок «Динамо» будет вызван на заседание КДК РФС.