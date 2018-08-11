В Польше судья удалил футболиста, оттолкнувшего партнера по команде
В матче Первой лиги Польши между футбольными клубами «Ястшембе» и «Хойничанка» произошел необычный случай, передает «Советский спорт».
На 81-й минуте главный судья встречи удалил полузащитника «Ястшембе» Патрика Скоречки за то, что тот оттолкнул партнера по команде.
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Игра завершилась вничью со счетом 0:0.
Ранее сообщалось, что получивший красную карточку игрок «Динамо» будет вызван на заседание КДК РФС.
Co tu się wydarzyło?! Czerwona kartka za... uderzenie kolegi! Widzieliście coś takiego? ������ pic.twitter.com/QmLStWzwnx— Polsat Sport (@polsatsport) 11 августа 2018 г.