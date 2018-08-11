Журналист Зеппельт назвал президента МОК главным оппонентом в борьбе с допингом

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Немецкий журналист Хао Зеппельт заявил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах является главным оппонентом в борьбе с допингом, передает «РИА Новости».

«Не уверен, что многие понимают, что такое допинг. Это такая культура, которая внедрена в спорт. После скандала вокруг России люди стали по-другому смотреть на спорт.

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Есть консервативные структуры, которые мешают нашей борьбе. Например, Бах — наш оппонент, так как он не хочет, чтобы борьба с допингом шла так, как хотим мы. Потому что он не хочет структурных изменений», — сказал журналист.

Бах возглавляет МОК с 2013 года.

Ранее немецкие СМИ обвинили футболистов сборной России в применении нашатыря‍.