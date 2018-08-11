«Спартак» минимально переиграл «Анжи» в матче третьего тура РПЛ
Московский «Спартак» переиграл махачкалинский «Анжи» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.
Игра закончилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил форвард Зе Луиш.
Полный матч сыграл защитник «Спартака» Георгий Джикия, который пропустил более полугода из-за травмы колена.
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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти пропустит неделю из-за травмы.
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
«Спартак» (Москва) — «Анжи» (Махачкала) — 1:0
Голы: 1:0 — Зе Луиш, 70.