В Оренбурге открыли скульптуру в честь главного тренера «Локомотива»
В Оренбурге была открыта скульптура в честь главного тренера московского «Локомотива» Юрия Семина, сообщает «Советский спорт».
«Настроение прекрасное. Спасибо оренбуржцам, что в честь футбола и тренера сделали такую композицию», — цитирует Семина официальный сайт клуба.
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Скульптура называется «Футбольный мяч» и исполнена Иваном Ульяновым и Александром Емаевым.
Матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» — «Локомотив» пройдет 12 августа.
Ранее «Локомотив» заявил Бенедикта Хеведеса на чемпионат и Кубок России.