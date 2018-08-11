В Оренбурге открыли скульптуру в честь главного тренера «Локомотива»

В Оренбурге была открыта скульптура в честь главного тренера московского «Локомотива» Юрия Семина, сообщает «Советский спорт».

«Настроение прекрасное. Спасибо оренбуржцам, что в честь футбола и тренера сделали такую композицию», — цитирует Семина официальный сайт клуба.

Реклама

Скульптура называется «Футбольный мяч» и исполнена Иваном Ульяновым и Александром Емаевым.

Матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» — «Локомотив» пройдет 12 августа.

Ранее «Локомотив» заявил Бенедикта Хеведеса на чемпионат и Кубок России.