Жиру и Азар уговаривали Фекира перейти в «Челси»

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Французский форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру признался, что вместе с полузащитником сборной Бельгии Эденом Азаром пытался убедить хавбека «Лиона» Набиля Фекира перейти в лондонский клуб, сообщает «Советский спорт».

«Я говорил с Набилем о трансфере еще во время чемпионата мира, когда мы оба выступали в сборной Франции. После сорвался его переход в «Ливерпуль» и зашла речь о «Челси». Даже Эден Азар пытался убедить Фекира перейти в «Челси»», — цитирует Жиру портал Goal.com.

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В июне этого года полузащитник Франции был близок к переходу в «Ливерпуль», однако трансфер сорвался, поскольку красные потребовали изменить структуру оплаты после медицинского обследования игрока.

На чемпионате мира 2018 года в России Фекир стал обладателем золотых медалей турнира в составе сборной Франции.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» рискует не договориться с итальянским «Дженоа» по трансферу Диего Лаксальта.