Жиру и Азар уговаривали Фекира перейти в «Челси»
Французский форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру признался, что вместе с полузащитником сборной Бельгии Эденом Азаром пытался убедить хавбека «Лиона» Набиля Фекира перейти в лондонский клуб, сообщает «Советский спорт».
«Я говорил с Набилем о трансфере еще во время чемпионата мира, когда мы оба выступали в сборной Франции. После сорвался его переход в «Ливерпуль» и зашла речь о «Челси». Даже Эден Азар пытался убедить Фекира перейти в «Челси»», — цитирует Жиру портал Goal.com.
В июне этого года полузащитник Франции был близок к переходу в «Ливерпуль», однако трансфер сорвался, поскольку красные потребовали изменить структуру оплаты после медицинского обследования игрока.
На чемпионате мира 2018 года в России Фекир стал обладателем золотых медалей турнира в составе сборной Франции.
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