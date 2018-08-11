Игуаин дебютирует за «Милан» против своего бывшего клуба

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Новичок итальянского «Милана» аргентинец Гонсало Игуаин дебютирует за свою новую команду в сегодняшнем товарищеском матче против испанского «Реала», сообщает Sport24.

Встреча состоится 11 августа на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22:00 по московскому времени. До переезда в Италию аргентинский форвард выступал за «Реал».

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За аренду Игуаина из туринского «Ювентуса» «Милан» отдал €18 млн, а сумма его выкупа составит €36 млн.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес может продолжить карьеру в итальянском «Милане».