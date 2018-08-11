СМИ: «Спартаку» хотят продать хавбека сборной Сербии за €15 млн

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«Торино» в летнее трансферное окно готов расстаться с сербским полузащитником Адемом Ляичем, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает Tuttosport, «быки» намерены продать серба в московский «Спартак», «Бешикташ» или «Марсель», которые на данный момент проявляют интерес к футболисту. Отмечается, что итальянцы хотят выручить за трансфер Ляича порядка €15 млн.

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На вырученные средства «Торино» намерен приобрести форварда «Валенсии» Симоне Дзадзу.

26-летний Ляич провел за туринский клуб 64 матча, в которых забил 18 мячей и сделал 24 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» официально объявил о подписании контракта с хавбеком Романом Еременко.