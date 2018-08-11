«Реал» потратит €50 млн на трансфер воспитанника «Барселоны»

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Полузащитник «Баварии» Тиаго Альканатара близок к переходу в мадридский «Реал», сообщает «Советский спорт».

По информации радиостанции Onda Cero, «сливочные» договорились с мюнхенским клубом о переходе хавбека. Главный тренер «королевского клуба» Хулен Лопетеги считает, что Алькантара способен заменить ушедшего в «Челси» Матео Ковачича. Отмечается, что сумма трансфера составит порядка €50 млн.

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27-летний испанец является воспитанником каталонской «Барселоны», за основную команду которой выступал с 2008 по 2013 год. Цвета «Баварии» Алькантара защищает с 2013 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» смог удержать лучшего игрока ЧМ-2018 многомиллионной зарплатой.