Президент США раскритиковал протестующих футболистов

Президент США Дональд Трамп в своем официальном твиттере раскритиковал футболистов, которые выразили протест против действий текущей администрации, не вставая во время национального гимна.



Американский президент указал игрокам, что болельщики платят большие деньги за то, чтобы смотреть на футбол и наслаждаться игрой, а не смотреть за протестами футболистов, которые живут на деньги болельщиков. Трамп выразил мнение, что необходимо найти другое место для протеста и с уважением относиться к национальному гимну своей страны.



Ранее игрок НБА посоветовал Трампу закрыть рот.

.....Be happy, be cool! A football game, that fans are paying soooo much money to watch and enjoy, is no place to protest. Most of that money goes to the players anyway. Find another way to protest. Stand proudly for your National Anthem or be Suspended Without Pay!