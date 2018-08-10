Слуцкий: «Витессу» не хватило не хватило форварда с «инстинктом убийцы»

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Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Базеля» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы (0:1), сообщает «Советский спорт». Матч прошел в Голландии на стадионе «Гелредом».

«Очень разочарован, особенно по той причине, что мы пропустили на последних минутах матча. «Витесс» контролировал игру и был лучшей командой на поле. Создали множество моментов, но нам не хватило форварда с «инстинктом убийцы». Имея столько шансов, команда была обязана забивать.

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Мы провели хороший матч, но из-за результата сильно разочарованы. Несмотря на усталость, команда продолжила играть активно во втором тайме. Думаю, нам не хватило опыта, потому что в конце нужно было просто играть на 0:0. Счет 1:0 — великолепный результат для гостей», — цитирует Слуцкого FOX Sports.

Ответная игра между клубами состоится 16 августа.

Ранее сообщалось, что в Австрии болельщики разбили голову судье во время матча Лиги Европы.