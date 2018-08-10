«Зенит» стал первым клубом из России, проигравшим команде из Белоруссии в еврокубках

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Санкт-петербургский «Зенит» стал первым российским клубом, который уступил белорусской команде, сообщает Sport24.

«Зенит» в гостевом матче третьего квалификационного раунда с минским «Динамо» уступил с крупным счетом — 0:4. Это была 11-я игра белорусских клубов с командами России.

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БАТЭ из Борисова в восьми таких матчах потерпел семь поражений и один раз сыграл вничью. «Белшина» проиграла обе свои игры командам из России.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее «Зенит» потерпел самое крупное поражение в еврокубках с 1989 года.