«Зенит» стал первым клубом из России, проигравшим команде из Белоруссии в еврокубках
Санкт-петербургский «Зенит» стал первым российским клубом, который уступил белорусской команде, сообщает Sport24.
«Зенит» в гостевом матче третьего квалификационного раунда с минским «Динамо» уступил с крупным счетом — 0:4. Это была 11-я игра белорусских клубов с командами России.
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БАТЭ из Борисова в восьми таких матчах потерпел семь поражений и один раз сыграл вничью. «Белшина» проиграла обе свои игры командам из России.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее «Зенит» потерпел самое крупное поражение в еврокубках с 1989 года.