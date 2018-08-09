«Зенит» потерпел самое крупное поражение в еврокубках с 1989 года

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Петербургский «Зенит» потерпел самое крупное поражение с 1989 года, проиграв минскому «Динамо» со счетом 0:4, сообщает Sport24.

В первом тайме подопечные Сергея Семака пропустили трижды.

Это поражение стало самым разгромным для питерцев в европейских турнирах с 1989 года. Тогда в Кубке УЕФА питерская команда проиграла «Штутгарту» со счетом 0:5.

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Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге при пустых трибунах. Петербургский клуб наказан за поведение болельщиков на матче 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом» (1:1) в феврале этого года.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее игрок «Зенита» назвал хорошим результат матча с минским «Динамо».