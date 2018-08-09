Тренер «Уфы» прокомментировал победу команды в матче квалификации Лиги Европы

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Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров поделился мнением о победе команды над «Прогрессом» (2:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, передает ТАСС.

«Сегодняшний матч можно разделить на два разных тайма. В первой половине встречи мы владели преимуществом, создавали моменты, однако не смогли их реализовать, во втором нам стало играть гораздо тяжелее, так как соперник стал играть длинными передачами и нам пришлось опуститься в оборону. В целом могло показаться, что победа досталась нам легко, однако это является обманчивым впечатлением.

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Мы играем пятый матч за 12 дней, но не говорим, что нам тяжело, и мыслей жаловаться у нас нет. Мы сами выбрали этот путь еврокубков, и нам нужно постоянно доказывать, что мы способны идти по этой дороге успешно. В целом, на мой взгляд, результат закономерен», — заявил Томаров.

Ранее известный тренер поделился мнением о победе «Уфы» в первом матче квалификации ЛЕ.