«Спартак» впервые за десять лет начал еврокубковый сезон с поражения

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Московский «Спартак» потерпел поражение в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов от греческого ПАОКа, сообщает «Советский спорт».

В последний раз красно-белые стартовали в еврокубках с поражения десять лет назад. В 2008 году подопечные тогдашнего наставника «Спартака» Станислава Черчесова были разгромлены киевским «Динамо» со счетом 1:4 на той же стадии, что и в этот раз.

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Встреча в Салониках завершилась волевой победой греков со счетом 3:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил незабитый пенальти в матче против ПАОКа.