СМИ: фанат ПАОКа был госпитализирован в концовке матча ЛЧ со «Спартаком»
Фанат греческого ПАОКа был госпитализирован во время концовки матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским «Спартаком», сообщает ТАСС.
По информации To10, у болельщика случился сердечный приступ. После полученной первой медицинской помощи греческий фанат был отправлен в больницу.
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«Спартак» уступил ПАОКу со счетом 2:3.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее российские журналисты заявили о нападении на них фанатов ПАОК.