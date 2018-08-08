СМИ: фанат ПАОКа был госпитализирован в концовке матча ЛЧ со «Спартаком»

Фанат греческого ПАОКа был госпитализирован во время концовки матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским «Спартаком», сообщает ТАСС.

По информации To10, у болельщика случился сердечный приступ. После полученной первой медицинской помощи греческий фанат был отправлен в больницу.

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«Спартак» уступил ПАОКу со счетом 2:3.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее российские журналисты заявили о нападении на них фанатов ПАОК.