СМИ: фанат ПАОКа был госпитализирован в концовке матча ЛЧ со «Спартаком»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/753/11674753/1784_1280090369-pic905-895x505-11886.jpg">

Фанат греческого ПАОКа был госпитализирован во время концовки матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским «Спартаком», сообщает ТАСС.

По информации To10, у болельщика случился сердечный приступ. После полученной первой медицинской помощи греческий фанат был отправлен в больницу.

Реклама

«Спартак» уступил ПАОКу со счетом 2:3.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее российские журналисты заявили о нападении на них фанатов ПАОК.