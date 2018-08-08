В Генконсульстве России в Салониках прокомментировали инцидент с журналистами

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В Генконсульстве России в Салониках прокомментировали информацию о нападении фанатов ПАОКа на российских журналистов перед матчем третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с московским «Спартаком», передает «Советский спорт».

«Генконсульство России в Салониках следит за ситуацией и поддерживает постоянный контакт с греческими правоохранительными органами. К настоящему моменту генконсульство не располагает информацией о нарушении прав российских граждан. Проверяем информацию о нападении на российских журналистов перед началом матча», — говорится в сообщении Генконсульства в фейсбуке.

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Красно-белые уступили ПАОКу со счетом 2:3.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее ПАОК обвинил российского журналиста в провокации перед матчем ЛЧ.