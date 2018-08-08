ПАОК обвинил российского журналиста в провокации перед матчем ЛЧ

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Греческий ПАОК обвинил российского журналиста в провокации перед матчем Лиги чемпионов с московским «Спартаком», передает ТАСС.

«Небольшой инцидент произошел, когда российские журналисты пытались пройти через толпу болельщиков ПАОКа, а один из них показал в сторону фанатов жест. Инцидент завершился незамедлительным вмешательством служб безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы греческого клуба.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее фанаты ПАОКа напали на российских журналистов.