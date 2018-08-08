ПАОК обвинил российского журналиста в провокации перед матчем ЛЧ
Греческий ПАОК обвинил российского журналиста в провокации перед матчем Лиги чемпионов с московским «Спартаком», передает ТАСС.
«Небольшой инцидент произошел, когда российские журналисты пытались пройти через толпу болельщиков ПАОКа, а один из них показал в сторону фанатов жест. Инцидент завершился незамедлительным вмешательством служб безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы греческого клуба.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее фанаты ПАОКа напали на российских журналистов.
Μικροεπεισόδιο πήγε να δημιουργηθεί καθώς Ρώσοι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να περάσουν μέσα από φιλάθλους του ΠΑΟΚ, με έναν απ αυτούς να κάνει χειρονομία στο συγκεντρωμένο πλήθος. Το επεισόδιο έληξε με την παρέμβαση της ασφάλειας χωρίς να πάρει εκτάσεις.— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 8 августа 2018 г.