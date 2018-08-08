Полиция Салоник опровергла информацию о задержании фанатов «Спартака»

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Полиция греческого города Салоники опровергла информацию о задержании болельщиков московского «Спартака» перед матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с местным ПАОКом, передает ТАСС.

«Не было ни приводов, ни задержаний, ни арестов болельщиков «Спартака». Все спокойно», — сказал представитель пресс-службы полиции Салоник.

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«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что греческая полиция задержала более 40 фанатов «Спартака».