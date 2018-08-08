Россиянин пострадал в результате нападения перед матчем ПАОК — «Спартак»

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Один россиянин пострадал в результате нападения в греческом городе Салоники перед матчем квалификации Лиги чемпионов между московским «Спартаком» и местным ПАОКом, сообщает ТАСС.

По информации thestival.gr, во вторник вечером группа из десяти человек напала на пятерых россиян, один из которых получил травму в ходе инцидента. Россияне утверждали, что находятся в Салониках в качестве туристов и не являются болельщиками «Спартака». Однако в полиции подчеркнули, что инцидент напрямую связан с матчем ПАОК — «Спартак».

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«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее греческая полиция задержала более 40 фанатов «Спартака».