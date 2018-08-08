Нападающий «Вентспилса» Акиньеми опроверг информацию о своем похищении

<img src="//img.gazeta.ru/files3/353/11648353/Depositphotos_13866812_xl-2015-pic905-895x505-18993.jpg">

Нигерийский нападающий латвийского «Вентспился» Аделеки Акиньеми опроверг информацию о своем похищении, передает ТАСС.

«Сотрудникам Курземского регионального управления Госполиции удалось дозвониться до Акиньеми по телефону и выяснить, что он жив и здоров, и его отсутствие не связано с преступным деянием», — цитирует представителя управления Сигне Штейнберга новостное агентство ЛЕТА.

Реклама

По ее словам, полиция начала проверку в связи с происшествием, в ходе которой будут выяснены и проверены все детали и факты случившегося. Однако имеющаяся в распоряжении полиции информация не дает оснований считать, что произошло преступное деяние или несчастье, поскольку с футболистом удалось связаться.

Футбольный клуб «Вентспилс» обнаружил пропажу 19-летнего нигерийского нападающего Аделеке Акиньеми 6 августа. В этот день он не явился в назначенное время к клубному автобусу, отправляющемуся в Лиепаю на четвертьфинальный матч Кубка Латвии. После этого футболист не выходил на связь, покинув место своего проживания.

В среду клуб заявил, что Акиньеми похищен злоумышленниками, которые шантажируют клуб с целью получения выкупа.

Ранее латвийский клуб обвинил группу лиц в краже футболиста.