Тренер «Уфы» считает люксембургский «Прогресс» непростым соперником

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Тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко рассказал, чего ждать от матча с люксембургским «Прогрессом» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы, передают «Известия».

«Прогресс» — непростой соперник, который уже преодолел два этапа квалификации Лиги Европы. «Уфе» нужно будет очень постараться, чтобы пройти их.

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Многие считают, что клуб из Люксембурга — это слабый соперник. Но мы отсмотрели их матчи и поняли, что они действуют очень мобильно, это силовая команда. Бывают коллективы, которые играют первым номером — много атакуют. Некоторые выступают вторым — больше защищаются. «Прогресс» же действует по ситуации, и это сильно усложняет нашу задачу», — рассказал специалист.

Матч состоится 9 августа в 17.00 по московскому времени в Уфе.

Ранее «Уфа» на своем поле разгромила «Анжи».