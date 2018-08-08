Фанаты «Енисея» подняли флаг клуба на Эльбрус

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Болельщики клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Енисей» установили флаг команды на горе Эльбрус, сообщает «Советский спорт».

Об этом рассказали в пресс-службе красноярского коллектива.

«Болельщики «Енисея» покорили самую высокую гору России и Европы — Эльбрус, установив флаг клуба на высоте 5 642 метров над уровнем моря!» — гласит сообщение команды в твиттере.

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По итогам минувшего сезона «Енисей» впервые в своей истории завоевал право сыграть в РПЛ.

Ранее сообщалось, что тренер «Енисея» надеется на забитые мячи в игре с ЦСКА.