Фанаты «Енисея» подняли флаг клуба на Эльбрус
Болельщики клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Енисей» установили флаг команды на горе Эльбрус, сообщает «Советский спорт».
Об этом рассказали в пресс-службе красноярского коллектива.
«Болельщики «Енисея» покорили самую высокую гору России и Европы — Эльбрус, установив флаг клуба на высоте 5 642 метров над уровнем моря!» — гласит сообщение команды в твиттере.
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По итогам минувшего сезона «Енисей» впервые в своей истории завоевал право сыграть в РПЛ.
Ранее сообщалось, что тренер «Енисея» надеется на забитые мячи в игре с ЦСКА.
Болельщики "Енисея" покорили самую высокую гору России и Европы — Эльбрус, установив флаг клуба на высоте 5 642 метров над уровнем моря! pic.twitter.com/ZZGIET9n6m— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 7 августа 2018 г.