Известный агент обвинил «Спартак» в пропаганде наркотиков из-за Еременко

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе в московский «Спартак» экс-полузащитника ЦСКА Романа Еременко, передает Sport24.

31-летний финн продолжает отбывать двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.

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«Думал, что переход Еременко в «Спартак» – это слухи, но сейчас все серьезно. Считаю невозможным изначально, чтобы народная команда с наибольшим количеством болельщиков подписывала игрока, который был пойман на кокаине. Это сигнал для молодежи – нюхайте кокаин, и вы сможете попасть в «Спартак». Я удивляюсь, как к этому могли дойти и додуматься. Получается, что подписание клубом такого человека является пропагандой наркотиков.

Тогда надо просто-напросто отпустить многих из тюрем», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Селюк готов помочь девушкам, которых бросил экс-игрок «Анжи».