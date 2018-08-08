Тактаров не намерен больше говорить о Нурмагомедове после скандала с бездомными

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Известный представитель России в Смешанных боевых искусствах (ММА) Олег Тактаров прокомментировал нашумевшее видео с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым, передает Sport24.

В сети появилась запись, как Нурмагомедов со своим братом за деньги предлагает отжиматься бездомным.

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«Я не хочу оценивать его поведение. Я сделал и для него, и для его команды все, что мог. Я с ним поговорил лично. Дал ему несколько советов. Он прислушался к ним. То, что я получил в ответ, дало мне право больше никогда не говорить ни об этом человеке, ни о его команде. Пускай дальше сами. В свободное плавание.

А решение об этом поступке он принял сам. Я бы ему такого не посоветовал. Ну и ладно, живите дальше, возьмите с полки пирожок, отжимайтесь, в конце концов», — сказал Тактаров.

Ранее Александр Емельяненко заступился за Нурмагомедова после скандала с бездомными.