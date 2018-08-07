Тренер по синхронному плаванию сравнила соревнования с первенством ЖЭКа

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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская раскритиковала уровень организации соревнований синхронисток на чемпионате Европы в Глазго, сообщает ТАСС.

«Соревнования получились тревожными. Но хотелось бы иметь более комфортные условия, поскольку тренировочный бассейн был мелким, в воде было много хлора. Вчера мы посмотрели, как проходят соревнования по плаванию, нам просто стало грустно. Мы задались вопросом: «А мы что за вид спорта?

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Если в плавании все оформлено как спектакль, как грандиозное шоу, то у нас вообще, словно первенство ЖЭКа. Это, конечно, обидно. У нас что, разве не вид спорта? Так нельзя», — посетовала тренер.

На соревнованиях по синхронному плаванию в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта российская сборная завоевала восемь из девяти золотых наград, при том, что в комбинированной программе команда не выступала.

Ранее сообщалось, что Светлана Колесниченко завоевала четвертую золотую медаль чемпионата Европы.