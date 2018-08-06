Голкипер «Атлетико» Облак может стать самым дорогим вратарем в мире
Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак может продолжить карьеру в Англии, сообщает «Советский спорт».
По информации Mundo Deportivo, активный интерес к словенскому голкиперу проявляет лондонский «Челси». По данным источника, лондонцы готовы оформить сделку по футболисту в течение ближайших суток.
Учитывая, что «Атлетико» не намерен отпускать игрока, лондонский клуб намерен активировать опцию в контракте по отступным, которые составляют €100 млн. Если это произойдет, то Облак станет самым дорогим вратарем мира, превзойдя предыдущий рекорд бразильца Алиссона, который в это межсезонье перешел из «Ромы» в «Ливерпуль» за €75 млн.
В прошлом сезоне Облак провел в чемпионате Испании 37 матчей, в которых пропустил 22 мяча.
Ранее сообщалось, что голкипер «Челси» Тибо Куртуа начал бойкотировать тренировки лондонского клуба.