Голкипер «Атлетико» Облак может стать самым дорогим вратарем в мире

<img src="//img.gazeta.ru/files3/298/11428298/DQ2kdVzXkAEp8Qm.jpg_large-pic905-895x505-42853.jpg">

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак может продолжить карьеру в Англии, сообщает «Советский спорт».

По информации Mundo Deportivo, активный интерес к словенскому голкиперу проявляет лондонский «Челси». По данным источника, лондонцы готовы оформить сделку по футболисту в течение ближайших суток.

Реклама

Учитывая, что «Атлетико» не намерен отпускать игрока, лондонский клуб намерен активировать опцию в контракте по отступным, которые составляют €100 млн. Если это произойдет, то Облак станет самым дорогим вратарем мира, превзойдя предыдущий рекорд бразильца Алиссона, который в это межсезонье перешел из «Ромы» в «Ливерпуль» за €75 млн.

В прошлом сезоне Облак провел в чемпионате Испании 37 матчей, в которых пропустил 22 мяча.

Ранее сообщалось, что голкипер «Челси» Тибо Куртуа начал бойкотировать тренировки лондонского клуба.