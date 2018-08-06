В Красноярске обсудят вопросы развития студенческого спорта
Форум Международной федерации студенческого спорта (FISU), посвященный вопросам развития студенческого и молодежного спорта, а также волонтерского движения, пройдет в Красноярске с 6 по 10 августа, сообщает ТАСС.
Форум проводится в рамках подготовки к Всемирной зимней Универсиаде, которую Красноярск примет в 2019 году. Об этом информирует пресс-служба дирекции игр.
«6 августа в Красноярске начинается третье тестовое мероприятие зимней Универсиады — 2019 — Форум FISU. В первый день состоятся панельная дискуссия и пленарная сессия, которые познакомят участников форума с тематикой предстоящей образовательной программы — «Студенческий спорт: трамплин для инновационного лидерства», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что факел зимней Универсиады — 2019 презентован в Красноярске.