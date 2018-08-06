Теннисистка Кузнецова выиграла турнир в Вашингтоне
Российская теннисистка Светлана Кузнецова победила в турнире в Вашингтоне, сообщает Sport24.
Кузнецова, которая занимает 128 место в рейтинге, одержала победу на 44 ракеткой мира хорваткой Донной Векич. Результат матча 4:6, 7:6 (9:7), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.
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Этот титул стал для 33-летней Кузнецовой 18 в карьере и первым с 2016 года, когда она выиграла турнир в Москве. После этого успеха россиянка вернется в топ-100 рейтинга WTA.
Ранее немецкий теннисист Зверев выиграл турнир в Вашингтоне.