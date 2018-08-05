«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и завоевал Суперкубок Англии
«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Челси» и завоевал Суперкубок Англии, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан». В составе победителей дубль оформил Серхио Агуэро.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что Агуэро установил уникальное достижение во встрече за Суперкубок Англии.
Англия. Суперкубок
«Челси» (Лондон) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 0:2
Голы: 0:1 — Агуэро, 13; 0:2 — Агуэро, 58