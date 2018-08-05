Стадион ЧМ-2018 соберет 25 тысяч зрителей на матче чемпионата России

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«Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом» в рамках второго тура чемпионата России по футболу, сообщает «Советский спорт».

Игра состоится на стадионе «Самара Арена» и начнется в 16.30 по московскому времени. Как информирует официальный сайт волжан, на матч продано порядка 25 тысяч билетов. Вместимость арены составляет 44 918.

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В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Самара Арена» собрала 39 137 зрителей, став самым посещаемым стадионом в туре.

«Самара Арена» этим летом принимала матчи чемпионата мира — 2018.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» пополнились двукратным чемпионом России.