Игроки «Малатьяспора» вышли на поле в футболках в поддержку Озила

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Игроки турецкого «Ени Малатьяспора» вышли на поле в футболках с фотографией полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, сообщает Sport24.

На футболках была надпись: «Мы с тобой. Нет расизму».

Озил обвинил Немецкий футбольный союз (DFB) в расизме и неуважении к его турецким корням после критики в свой адрес из-за встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Мануэль Нойер прокомментировал решение Озила уйти из сборной.