Игроки «Малатьяспора» вышли на поле в футболках в поддержку Озила
Игроки турецкого «Ени Малатьяспора» вышли на поле в футболках с фотографией полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, сообщает Sport24.
На футболках была надпись: «Мы с тобой. Нет расизму».
Озил обвинил Немецкий футбольный союз (DFB) в расизме и неуважении к его турецким корням после критики в свой адрес из-за встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее Мануэль Нойер прокомментировал решение Озила уйти из сборной.
�� Yeni Malatyaspor'dan Mesut Özil'e destek pic.twitter.com/1R5Yu43dSU— Sporx (@sporx) 4 августа 2018 г.