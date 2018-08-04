«Монако» без Головина с разгромным счетом проиграл в Суперкубке Франции
«Монако», куда перешел российский полузащитник Александр Головин, проиграл в матче за Суперкубок Франции «ПСЖ», сообщает Sport24.
Встреча завершилась со счетом 4:0 парижского клуба. Дубль оформил Анхель Ди Мария, по одному мячу забили Кристофер Нкунку и Тимоти Веа. Матч проходил на нейтральном стадионе в китайском Шэньчжэне.
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Российский полузащитник Александр Головин, который перешел этим летом в «Монако», участия в матче не принял.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Неймар остался в запасе на матч за Суперкубок Франции.
Суперкубок Франции
«ПСЖ» (Париж, Франция) — «Монако» (Монако) — 4:0
Голы: 1:0 — Ди Мария, 33; 2:0 — Нкунку, 40; 3:0 — Веа, 67; 4:0 — Ди Мария, 90+2.