«Монако» без Головина с разгромным счетом проиграл в Суперкубке Франции

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«Монако», куда перешел российский полузащитник Александр Головин, проиграл в матче за Суперкубок Франции «ПСЖ», сообщает Sport24.

Встреча завершилась со счетом 4:0 парижского клуба. Дубль оформил Анхель Ди Мария, по одному мячу забили Кристофер Нкунку и Тимоти Веа. Матч проходил на нейтральном стадионе в китайском Шэньчжэне.

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Российский полузащитник Александр Головин, который перешел этим летом в «Монако», участия в матче не принял.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Неймар остался в запасе на матч за Суперкубок Франции.

Суперкубок Франции

«ПСЖ» (Париж, Франция) — «Монако» (Монако) — 4:0

Голы: 1:0 — Ди Мария, 33; 2:0 — Нкунку, 40; 3:0 — Веа, 67; 4:0 — Ди Мария, 90+2.