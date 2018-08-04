Боксер Усик о драках в Верховной раде: это такой цирк
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе по боксу украинец Александр Усик прокомментировал поведение политиков в Верховной раде, передает телеканал «112 Украина».
«Почему мужчины не могут выяснять отношения? Пускай они дерутся, только один на один. Мужчина же должен драться, он защитник. Пускай они дерутся нормально, я могу им перчатки привезти. Такой цирк вообще. Пускай они договорятся, выйдут, есть же залы специализированные», — заявил Усик.
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Усик победил россиянина Мурата Гассиева единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что боксер Усик не намерен менять гражданство.