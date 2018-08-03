Радулов признался, что ругал Смолова матом после его промаха на ЧМ-2018
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Александр Радулов признался, что ругался матом на футболиста сборной России Федора Смолова, когда тот не забил пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 со сборной Хорватии, пишет Sport24.
«Я был на стадионе, смотрел. Если честно, на тот момент я ругался на него матом. Но это чисто эмоции — временная штука. Мы с Федей нормально общаемся. И после того матча созванивались, разговаривали», — рассказал Радулов.
Также спортсмен прокомментировал новость о ДТП с участием форварда «Краснодара».
«Ну, сам не повредился? Кстати, я видел, что он забил, молодец, в первой же игре чемпионата России», — похвалил Смолова хоккеист.
На мундиале Смолов не смог забить ни одного мяча, за что подвергся критике.
Ранее стало известно о возможном уходе Смолова из «Краснодара».