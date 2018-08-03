Боксера Валуева предупредили о готовящемся взрыве в Санкт-Петербурге
Знаменитый боксер и депутат Госдумы Николай Валуев получил письмо с предупреждением о готовящемся взрыве, сообщает «Фонтанка».
3 августа около семи вечера на электронную почту депутата Валуева пришло письмо. Оставшийся неизвестным отправитель написал: «В Санкт-Петербурге, в ТРЦ «Галерея» (Лиговский пр. д. 30) в 15.00 произойдет взрыв».
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Даты предполагаемой атаки в послании не было указано. Бывший боксер передал письмо в УФСБ и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Взрывотехники осмотрели здание торгового центра и прилегающей к нему территории. Опасных устройств и веществ не нашли.
Ранее Валуев предупредил Украину об угрозе потерять Александра Усика.